Врач назвал две главные опасности поливитаминов

Не стоит принимать различные поливитаминные комплексы на протяжении всего года. Такого мнения придерживается врач клинической диагностики Борис Никулин. Как пояснил специалист в беседе с порталом «Доктор Питер», чрезмерное накопление витаминов в организме опасно. Любое назначение препарата должно происходить после консультации с врачом, подчеркнул доктор.

Он также обратил внимание на две серьезные опасности неверного приема поливитаминов, во-первых, сложно сбалансировать комплекс таким образом, чтобы все витамины усваивались. Так, ряд органических соединений требует раздельного приема, в противном случае нейтрализуя полезное действие друг друга. Кроме того, поливитаминные комплексы дополнительно нагружают печень и почки.

Также эксперт дал советы по правильному приему витаминов. Так, чаще всего с профилактической целью применяют витаминно-минеральные комплексы, которые предпочтительно принимать во время еды. Для правильного усвоения некоторых элементов необходимы жиры, поэтому лучше, чтобы они входили в состав потребляемой при приеме препарата пищи.

Лекарство также не следует разгрызать, чтобы оболочка начала растворяться на том уровне желудочно-кишечного тракта, где будет обеспечена наивысшая биодоступность.