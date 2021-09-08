Мясников назвал лучший способ восстановить дефицит витамина D

Витамины, которые содержатся в продуктах, усваиваются лучше тех, что человек получает при приеме таблеток. Однако есть исключения. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Витамин D - это одно из небольших исключений. Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Прием этого витамина в таблетках актуален, если у человека при лабораторном исследовании диагностирован дефицит. Кроме того, витамин D содержится в морепродуктах, печени трески и яйцах. Также людям с дефицитом рекомендовано пребывание на солнце.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала яйца и продукты, содержащие витамин B, отличным «допингом» для человека утром.