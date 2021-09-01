Диетолог назвала продукты, которые помогут «встряхнуть» мозг по утрам

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что нужно есть на завтрак, чтобы взбодриться и полностью включиться в работу. Чтобы разбудить нервную систему, в утреннем меню должны присутствовать источники витамина группы B и яйца, заявила специалист в интервью радио Sputnik.

«На завтрак нужны витамины группы B. Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины – "допинг" для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы», - пояснила врач.

Если на завтрак есть яйца, то это поможет «встряхнуть» мозг. Яичный желток, говорит Соломатина, содержит холин, который оказывает положительное влияние на когнитивные функции мозга. Холин - это предшествующее ацетилхолину вещество, которое, со слов диетолога, запускает мозговую активность, помогая быстро принимать решение или вспомнить нужное слово.

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