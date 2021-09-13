Транспортная прокуратура взяла на особый контроль расследование дела о ЧП с самолетом под Иркутском
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура взяла на особый контроль расследование дела о жесткой посадке самолета в Иркутской области. Об этом сообщил Осетровский транспортный прокурор Александр Бонеев.
«Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой начата проверка по факту крушения самолета L-410, выполнявшего рейс из Иркутска в село Казачинское. На борту находилось 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Один из членов экипажа и три пассажира погибли. Остальным пассажирам оказана медицинская помощь, они госпитализированы. Следственным комитетом на транспорте по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Прокуратурой расследование взято на особый контроль», — сказал Александр Бонеев.
Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от взлетно-посадочной полосы вечером 12 сентября. Транспортная прокуратура региона и МЧС опубликовали кадры с места трагедии.