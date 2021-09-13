СМИ: в крови погибших на Совхозной улице выявлен этиленгликоль

В Москве в результате, как утверждается, отравления арбузом несколько дней назад умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи. Мать подростка находится в больнице.

По данным «Известий», в крови погибших бабушки и внучки был обнаружен этиленгликоль. Уточняется, что одной из версий причины трагедии является проведение капитального ремонта в доме. По данным СМИ, во время работ мог использоваться токсин, отравивший граждан.

После смерти пенсионерки и подростка криминалисты и эксперты СК России всю ночь продолжали работы в магазине, расположенном на Совхозной улице в Москве. В торговом зале специалисты провели проверку стеллажа с бахчевыми, а также взяли смывы с различных поверхностей. Образцы направлены на экспертизу.