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Расчеты ОТРК «Искандер-М» уничтожили командный пункт «противника» в Ленобласти

Валентина Пескова
21:18 13.09.2021
Заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности около 100 км, поразили в рамках совместного стратегического российско-белорусского учения (ССУ) «Запад-2021».
© Видео: ТРК "Звезда", Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Лужский в Ленинградской области боевые расчеты ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) выполнили пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по заглубленному пункту управления условного противника в рамках ССУ «Запад-2021».

Боевые расчеты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности около 100 км, применив ракету ОТРК «Искандер-М». Расчету комплекса, который впервые произвел пуск, не помешал даже моросящий дождь, «Искандер» - оружие всепогодное. Объективные средства контроля провели фото и видеоконтроль поражения цели. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, по итогам этапа учения расчет будет оценен комиссией офицеров Генерального штаба ВС РФ.

Ранее подразделения ракетной бригады ЗВО совершили комбинированный марш протяженностью более 50 км из пункта постоянной дислокации на полигон «Лужский». В назначенном позиционном районе военнослужащие оборудовали стартовые позиции, осуществили одиночные и групповые электронные, а также боевой пуск ракеты.

Боевой пуск ракеты состоялся в рамках практического этапа совместного стратегического российско-белорусского учения (ССУ) «Запад-2021». В ССУ «Запад-2021», которые сегодня посетили Верховный Главнокомандующий РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, принимает участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. В учении также участвуют около двух тысяч военнослужащих от государств - членов ОДКБ, ШОС и других дружественных стран.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 году о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории РФ и Республики Беларусь не превышает соответственно 6400 и 6300 человек.

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