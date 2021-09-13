Путину показали армейскую мобильную пекарню на полигоне Мулино в Нижегородской области

Президенту РФ Владимиру Путину перед отлетом с учений «Запад-2021», за ходом которых он наблюдал сегодня вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, показали армейскую мобильную хлебопекарню. Автономный мобильный пункт питания развернулся рядом с полигоном Мулино в Нижегородской области, где проходят маневры.

Верховного Главнокомандующего ВС РФ встретили с караваем, кусочек которого он с удовольствием по традиции попробовал. А далее показали, открыв дверь в передвижную пекарю, как работает сама мобильная печь.

«400 килограммов хлеба за один выходной печет. Вот здесь происходит сама выпечка», - показали военные.

Рядом на столе можно было не только посмотреть на саму продукцию, которая может получиться с помощью умного агрегата, но угоститься ею. Среди нее - буханки свежего белого хлеба, пирожки и пироги со сладкими начинками.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сразу же дал распоряжение одному из молодых военнослужащих завернуть для президента в обратную дорогу армейского хлеба и пирожков.