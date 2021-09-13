В МИД РФ потребовали от Чехии объяснить мотивы задержания в Праге гражданина России

В связи с задержанием в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти, основанием для которого послужил выданный Украиной международный ордер Интерпола, в МИД РФ потребовали от посла Чехии в Москве предоставить подробные объяснения и комментарии относительно произошедшего инцидента. Об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«В ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой потребовали предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений», - отмечено на сайте МИД РФ.

Захарова отметила, что российские дипломаты предупредили посла, что продолжение деструктивной линии поведения, которую избрала Прага в отношении России и ее граждан, в конечном итоге приведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений по инициативе чешской стороны.

«Такая линия поведения не останется без реакции с нашей стороны», - предупредила официальный представитель МИД РФ.

Посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту и ждет оперативной реакции на свое обращение и ответов на поставленные вопросы от чешской стороны.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, на каких основаниях в аэропорту Праги 12 сентября был задержан российский гражданин Александр Франчетти. Подробностями задержания отца в беседе со «Звездой» также поделилась дочь Александра Франчетти.