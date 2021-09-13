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В Москве задержали подозреваемого по делу о смерти людей после отравления арбузом

Светлана Иванова
17:22 13.09.2021
По приоритетной версии СКР, из-за нарушения правил при дезинсекции в сетевом продуктовом магазине в арбузы попали химикаты, ставшие причиной смерти пожилой москвички и ее внучки-подростка.
© Видео: СКР © Фото: СКР
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В Москве задержали 39-летнего сотрудника частной компании, который проводил обеззараживание помещения торговой площади. По приоритетной версии СКР, из-за нарушения правил при дезинсекции в сетевом продуктовом магазине в арбузы попали химикаты, ставшие причиной смерти пожилой москвички и ее внучки-подростка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

В четверг, 9 сентября, пожилая москвичка, ее 15-летняя внучка и мать девочки были госпитализированы с интоксикацией. Все люди накануне отравления ели купленный в магазине арбуз. Позже бабушка и внучка умерли.

Специалисты Роспотребназдора провели экспертизу, выявив из в арбузах квартиры дома на Совхозной улице, 16 и магазина «Магнит» следы вещества для дезинсекции.

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