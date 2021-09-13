Роспотребназдор раскрыл результаты экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве

В арбузах из квартиры дома на Совхозной улице, 16 и магазина «Магнит» найдены следы вещества для дезинсекции. Таковы данные экспертизы, проведенной специалистами столичного управления Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обнаружены следы вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что исследования проб воздуха и воды дома на Совхозной не выявили никаких опасных для здоровья. Риски для жителей дома отсутствуют.

Специалисты проверили на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности продукты питания из квартиры, где проживали умершие, и из магазина, который они посещали.

На прошлой неделе пожилая москвичка, ее 15-летняя внучка и мать девочки были госпитализированы с интоксикацией. Все люди накануне отравления ели купленный в магазине арбуз. Позже бабушка и внучка умерли. В ведомстве отметили, что ведется работа со Следственным комитетом для установления виновных.