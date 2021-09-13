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Ксения Шойгу и Никита Нагорный представили новый логотип Федерации триатлона России

Светлана Иванова
16:36 13.09.2021
Президент федерации выразила уверенность, что с обновленным логотипом спортсмены успешно войдут в 2022 год.
© Видео: Федерация триатлона России © Фото: Федерация триатлона России
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Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль Джабер представили новый логотип ФТР. На мероприятие, которое прошло в парке ВДНХ, пришли сотни зрителей, профессиональные спортсмены и любители триатлона.

По словам Ксении Шойгу, обновленный символ федерации выбирали из множества вариантов, в итоге выбрали самый лаконичный и отражающий суть этого вида спорта.

«Логотип на самом деле делался очень долго, делался восемь месяцев, было абсолютное множество разных вариантов, но, к сожалению, ничего не заходило, не было ощущения, что это, действительно, новый логотип. С ним мы пройдем до Парижа. С одной стороны, одна линия объединяет все, с другой стороны, есть три линии в каждом круге и, соответственно, три круга. Мы делали так, чтобы логотип можно было поставить, и он с одной стороны напоминал матрешку, а, когда мы его размещаем прямо, у нас есть какая-то динамика, которая в триатлоне присутствует. Мне кажется, что получилось классно», - указала президент федерации.

Она также выразила уверенность, что с обновленным логотипом спортсмены успешно войдут в 2022 год. В честь ребрендинга Федерации триатлона России будет выпущена лимитированная карта «Тройка».

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