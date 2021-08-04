«Переживали, будто сами в Токио»: Ксения Шойгу прокомментировала успехи россиян на Олимпиаде

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу прибыла в аэропорт Шереметьво, чтобы лично поздравить российских гимнастов, вернувшихся с Олимпиады. Она также подготовила плакат специально для золотого медалиста Никиты Нагорного. В беседе со «Звездой» Ксения поделилась впечатлениями от успехов нашей сборной.

«Мы встречаем лично Никиту Нагорного и всю сборную, конечно, тоже. Подготовили вот такой плакат. Больше всего впечатлили командные выступления. Переживали так, будто сами в Токио. Ну и конечно смотрела триатлетов. Будем готовиться к Парижу. Надеюсь, результатами тоже порадуем», - рассказал глава Федерации триатлона.

Сегодня в Москву прибыли российские гимнасты. В аэропорту Шереметьево их встретили болельщики, которые приветствовали спортсменов громкими аплодисментами и памятными подарками.