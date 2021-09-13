Путин допустил, что ему придется уйти на карантин

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью коронавирусом.

«Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», - сказал глава государства в ходе встречи с паралимпийцами в Кремле.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин выразился образно, говоря о своей возможности уйти на карантин из-за COVID-19 в Кремле.

В понедельник, 13 сентября, Путин провел встречу с паралимпийцами и вручил государственные награды победителям ХVI Паралимпийских летних игр в Токио. Глава государства указал на выдающиеся результаты спортсменов, их упорство и мужество. Представитель Кремля заверил журналистов ТАСС, что изменений в расписании президента пока нет.