Путин назвал судьбы российских паралимпийцев достойными экранизации

Российский президент Владимир Путин провел встречу с паралимпийцами и вручил государственные награды победителям ХVI Паралимпийских летних игр в Токио. Глава государства указал на выдающиеся результаты спортсменов, их упорство и мужество.

«Вы заслужили их (награды – прим.ред.) своими выдающимися спортивными достижениями, которые, безусловно, прославляют нашу страну, своим упорством, настойчивостью, мужеством, которые служат примером для миллионов людей», - заявил Путин.

По мнению президента, судьбы российских паралимпийцев достойны экранизации и книги, а победный настрой, с которым идет по жизни спортсмены, окрыляет всех тех, кто оказался в оказался в трудной жизненной ситуации.

«Дорогие друзья, о каждом из вас можно рассказывать долго: ваши судьбы достойны и экранизации, и книги, хочу еще раз поблагодарить вас за ваше упорство и за тот неизменно победный настрой, с которым вы идете по жизни», - подчеркнул глава государства.

На Паралимпиаде в Токио российская команда со 118 наградами заняла четвертое место в медальном зачете. Первое место заняла сборная команда Китая, второе - Великобритании, третье - США. Состязания проходили с 24 августа по 5 сентября 2021 года.