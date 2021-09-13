Песков прокомментировал слова Путина о его уходе на карантин

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразился образно, когда заявил о своей возможности уйти на карантин из-за ситуации с COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Образно», - цитирует слова Пескова РИА Новости.

Ранее в ходе встречи с паралимпийцами Путин рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом, и при этом, по его словам, нужно разобраться, что происходит в реальном времени. Президент добавил, что и ему «самому скоро на карантин придется».