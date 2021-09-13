«Район остался без единственного кардиолога»: врач рассказала о погибшей в авиакатастрофе под Иркутском

В Иркутской области самолет L-410 совершил жесткую посадку. В результате аварии погибли четыре человека, 12 получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии. Раненых госпитализировали. Коллега погибшей в авиакатастрофе рассказала «Звезде», что женщина работала кардиологом в больнице. У нее осталось двое детей.

«Она была добрейшей души человек. Всегда позвонишь ей, не важно днем или ночью, то она всегда поможет. Она работала у нас кардиологом, она была в единственной в районе. Теперь население осталось без такого кардиолога. Она мама двоих детей, детки остались. Она замечательная, жалко, конечно», - сказала дежурный врач больницы Екатерина Зубарева.

Напомним, что трагедия произошла в воскресенье, 12 сентября, самолет L-410 потерпел крушение при повторном заходе на посадку в Иркутской области, обломки воздушного судна находились в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате аварии четыре человека погибли, 12 пострадали.

Ранее директор МУП «Посадочная площадка Казачинск» Борис Калинин рассказал «Звезде», что посадочная полоса, на которую должен был приземлиться самолет L-410, дополнительно была подсвечена фонарем. Однако, как отметил Калинин, туман был настолько густой, что борт все-таки не увидел полосу и ушел от заданной точки на четыре километра.