Спорт Сборная РФ по футболу поздравила Медведева с победой на US Open Кира Карон Даниила Медведева поздравила сборная России по футболу. © Фото: Paul Zimmer,imago-images.de, Globallookpress Читайте нас на: Футбольная сборная России поздравила теннисиста Даниила Медведева с триумфом на Открытом чемпионате США. «Российский теннисист в трех сетах обыграл Джоковича и выиграл свой первый турнир Большого Шлема. Мы болели за тебя», - говорится в сообщении в Twitter. Даниил Медведев впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат США, в финале турнира победив первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Ранее первый тренер российского теннисиста Даниила Медведева Екатерина Крючкова прокомментировала его победу над сербом Новаком Джоковичем. Как подчеркнула специалист в беседе со «Звездой», Медведев своей победой не только подтвердил статус «теннисной звезды», но и поддержал российский теннис. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика