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Лавров назвал Сан-Марино одним из лидеров в вакцинации благодаря «Спутнику V»

Светлана Иванова
13:44 13.09.2021
У России и Сан-Марино есть планы по развитию двусторонних отношений в торговле, экономике, инвестиционном сотрудничестве и гуманитарной сфере, отметил министр.
Лавров назвал Сан-Марино одним из лидеров в вакцинации благодаря «Спутнику V»
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» помогла Сан-Марино стать одним из лидеров в иммунизации населения и решении проблем безопасности, связанных с пандемией. Так заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе открытия переговоры с госсекретарем по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лукой Беккари.

«Тесно сотрудничаем по вопросам борьбы с пандемией. Рады, что вакцина "Спутник V" позволила Сан-Марино стать лидером в вакцинации населения и решении проблем безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией», - говорится в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщении Лаврова.

Он добавил, что у двух стран есть планы по развитию двусторонних отношений в ряде других областей, в том числе в торговле, экономике, инвестициях, гуманитарной сфере.

Глава МИД РФ выразил надежду, что отношения между двумя дипломатическими ведомствами приобретут регулярный характер в соответствии с заключенным в 2019 году Меморандумом о взаимопонимании.

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