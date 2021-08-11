Год на эпидемиологическом фронте: вакцина «Спутник V» отмечает «день рождения»

Сейчас главной защитой от коронавируса и его новых штаммов является вакцина. Конечно, она не дает стопроцентную защиту, но она значительно уменьшает вероятность переболеть в жесткой форме. Российскому «Спутнику V» исполняется год. Препарат был разработан и зарегистрирован первым в мире, и за это время показал свою эффективность.

Участие человека при создании «Спутника V» сведено к минимуму. Днем и ночью за строгим соблюдением технологии следят роботы. Ампулы с вакциной, словно солдаты в строю, шагают вместе с лентой конвейера. В каждой из них - чья-то надежда на то, что удастся выйти победителем из глобальной войны за человеческое здоровье.

О том, что Россия первой в мире разработала препарат, защищающий от болезни, внезапно изменившей весь мир, стало известно ровно год назад. Тогда же и появилось это название - «Спутник V». На новость о вакцине отреагировали все мировые СМИ.

Разработать препарат микробиолагам из института Гамалеи удалось всего за две недели. Ускоренными темпами прошли и испытания. Сначала на хомячках и обезьянах. Когда появилась уверенность в безопасности препарата, испытывать его начали на добровольцах.

«Нам удалось в короткие сроки, совместно с институтами Минобороны, в первую очередь - 48-й институт Минобороны, пройти фактически доклинисечкие испытания, нам это удалось сделать», - рассказал директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Когда началась пандемия, военные ученые и их гражданские коллеги как раз завершали работу над аналогичным препаратом против ближневосточного респираторного синдрома. Несколькими годами ранее они создали вакцину против Эболы. Это и стало главным слагаемым успеха.

«Готовый персонал, отработанные методологии, оценка защитной эффективности - они позволили быстро пройти этап изучения безопасности иммуногенности и защитной эффективности», - сообщил начальник 48 ЦНИИ Министерства обороны РФ Сергей Борисевич.

Эффективность «Спутника V» на протяжении этого года не раз становилась объектом информационных атак в зарубежных СМИ, которые относятся к достижению российских ученых с недоверием. Да и сама мысль о том, что Россия первой решила задачу со столькими неизвестными, и может предложить это решение всему миру - вряд ли обрадовала западные элиты и владельцев фармкомпаний-гигантов. Но разработчики «Спутника» ответили на все возникшие к ним вопросы, результаты всех фаз клинических испытаний вакцины №1 в мире были опубликованы в авторитетном британском медицинском журнале Lancet.

«Из-за того, что в вакцине "Спутник V" используется два разных аденовирусных вектора для доставки в клетки, антитела вырабатываются значительно эффективнее. Я уверена в этой вакцине как вирусолог. Антитела от "Спутника V" будут более долговечными. Вакцина не только защищает, но и позволяет сохранить иммунитет на более длительный период», - считает профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Полли Рой.

Сейчас о гениальной схеме, которую применили российские ученые, уже известно всему миру. В геном аденовируса - хорошо изученного возбудителя болезней верхних дыхательных путей - поместили частицу коронавируса, которая сама по себе безопасна для организма человека. В ответ на такое проникновение клетка начинает синтезировать коронавирусный белок который обволакивает ее и не дает живому коронавирусу проникнуть внутрь. Так появляется иммунитет. Вакцина двухкомпонентная, второй укол - усиливает эффект.

«Если говорить об аденовирусных вакцинах, "Джонсон и Джонсон" тоже используют вектор Ад26, как и "Спутник". Но в вакцине "Джонсон и Джонсон" только одна доза. Второй вектор "Спутника" создает преимущество, потому что он усиливает иммунный ответ. А "Астразенека" использует один и тот же вектор, что создает проблему для выработки антител. "Спутник" более эффективен», - считает профессор Центра вакцин и иммунотерапии американского Института Вистара Хильдегунд Эртл.

Удобство и эффективность российской вакцины уже оценили во многих странах. Наибольшее число привитых - в Аргентине и в Венгрии. Власти Евросоюза так и не смогли помешать решению властей Сан-Марино, где благодаря «Спутнику» эпидемия полностью остановлена. Теперь в эту горную республику на севере Италии приезжают граждане других стран, где получить укол российской вакциной пока еще нельзя.

«Мы приехали сюда из Германии, потому что хотим привиться именно "Спутником", а у нас в стране это пока невозможно. Я надеюсь, что скоро "Спутник V" будет признан на европейском уровне и мы сможем путешествовать свободно», - говорит немецкий турист в Сан-Марино Джоэле Коццолино.

Всего в мире вакцину «Спутник V» применяют уже почти в 70 странах. И производят ее не только в России, но и еще в 11 государствах. Благодаря этому победа над эпидемией коронавируса стала намного ближе.