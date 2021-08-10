В Сан-Марино отметили эффективность «Спутника V»

После второй дозы российской вакцины «Спутник V» антитела к COVID-19 сформировались у 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

«В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы (вакцины. - Прим. ред.)», - рассказал Кавалли.

В исследовании участвовали более 5 000 человек. У всех, кроме 1% участников, после второй дозы «Спутника V» выработались антитела к коронавирусу.

Как отметил Кавалли, римскому институту еще предстоит проанализировать, насколько эти антитела устойчивы и эффективны.

В настоящее время римскому институту «предстоит провести качественный анализ этих антител», уточнил Кавалли.

Он сообщил, что «Спутником V» вакцинированы почти 20 тысяч жителей Сан-Марино и еще около 840 туристов, которые прилетели из-за рубежа именно за вакциной. Франко Кавалли добавил, что после российской вакцины люди иногда заражаются коронавирусом в промежутке между первой и второй дозами, но такие случаи бывали и после укола другими препаратами.

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Сан-Марино в конце февраля 2021 года. Таким образом, республика стала 30-м государством в мире, признавшим эффективность российского препарата.

Позже стало известно, что Сан-Марино стало первой страной Европы, в которой удалось победить коронавирусную инфекцию. С середины мая там не фиксируют ни одного нового случая COVID-19.