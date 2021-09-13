Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Британии назвали преимущества «Северного потока - 2» для Европы

Светлана Иванова
13:15 13.09.2021
Строительство газопровода помогло европейцам не попасть в американскую ловушку с газом, считают читатели газеты Daily Express.
В Британии назвали преимущества «Северного потока - 2» для Европы
© Фото: Bernd Wüstneck, ZB, Globallookpress
Читайте нас на:

Читатели британской газеты Daily Express предположили, как газопровод «Северный поток - 2» скажется на условиях поставок газа в Европу в будущем. По мнению большинства комментирующих, Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, поэтому новый проект выгоден не только Москве, но и европейским потребителям.

«Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. "Северный поток - 2" позволит значительно увеличить его поставки», - цитирует РИА Новости читателя Dr Hope.

«Сделка между Россией и Германией - это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», - указала Jullianne21.

Ряд комментирующих высказались и о попытках США воспрепятствовать реализации проекта. По мнению читателя RufflesThe GuineaPig, таким образом Вашингтон пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, что привело бы к росту цен и, в конечном счете, преимуществу со стороны американских компаний над европейскими производителями.

«Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», - пояснил он.

В прошлую пятницу, 10 сентября, стало известно, что трубоукладочные работы при строительстве газопровода «Северный поток - 2» полностью завершены. Представители компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG сообщили, что до конца 2021 года планируется ввести объект в эксплуатацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:09 В стране и мире
Видео
«Шли на звуки музыки»: спасатели нашли упавший под Иркутском самолет благодаря аудиоколонке
14:22 В стране и мире
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
13:10 В стране и мире
Видео
Директор посадочной площадки раскрыл детали крушения самолета в Иркутской области
07:48 Спорт
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
11:45 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крушения самолета в Иркутской области
Популярное
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.