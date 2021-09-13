Читатели британской газеты Daily Express предположили, как газопровод «Северный поток - 2» скажется на условиях поставок газа в Европу в будущем. По мнению большинства комментирующих, Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, поэтому новый проект выгоден не только Москве, но и европейским потребителям.

«Россия продает газ в Западную Европу с 1922 года. "Северный поток - 2" позволит значительно увеличить его поставки», - цитирует РИА Новости читателя Dr Hope. «Сделка между Россией и Германией - это экономия запасов газа в ЕС, которые постоянно истощались из-за неуплаты Украины, поэтому поставки для остальных европейских стран были прекращены», - указала Jullianne21.

Ряд комментирующих высказались и о попытках США воспрепятствовать реализации проекта. По мнению читателя RufflesThe GuineaPig, таким образом Вашингтон пытался искусственно создать дефицит газа в регионе, что привело бы к росту цен и, в конечном счете, преимуществу со стороны американских компаний над европейскими производителями.

«Поверить не могу, что люди попались в эту американскую ловушку», - пояснил он.

В прошлую пятницу, 10 сентября, стало известно, что трубоукладочные работы при строительстве газопровода «Северный поток - 2» полностью завершены. Представители компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG сообщили, что до конца 2021 года планируется ввести объект в эксплуатацию.