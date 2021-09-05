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Глава ПКР оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио

Алексей Курильченко
09:46 05.09.2021
Павел Рожков прокомментировал достижения российских паралимпийцев в Токио.
Глава ПКР оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Российские спортсмены, выступавшие на Паралимпиаде в Токио показали наивысший уровень подготовки. По слова главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, россиянам удалось показать лучшие результаты за всю историю Игр.

«Все ребята - герои, все - молодцы. Они проделали огромную работу для того, чтобы попасть на Паралимпийские игры. Они приехали и все в честной борьбе показали высокие результаты. И выполнили общую установку - быть достойными своей страны и защитить ее честь. Они это сделали», - цитирует РИА Новости слова Рожкова.

По его словам, россияне выступали в непростых условиях. Но коронавирусные ограничения, уменьшение количества отборочных соревнований и выполнение критериев МОК и WADA не помешали паралимпийцам завоевывать награды.

«Восхищает результат атлетов, завоевавших 118 медалей, - добавил Рожков. - До этого лучший был в 2012 году - 102 награды. Ребята - молодцы», - дополнил Рожков.

На Паралимпиаде в Токио российская команда заняла четвертое место в медальном зачете. Первое место заняла сборная команда Китая, второе - Великобритании, третье - США.

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