Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио
Российские спортсмены заняли четвертое место в общем медальном зачете на Паралимпиаде в Токио.
© Фото: Yoshio Tsunoda AFLO Globallookpress
На Паралимпиаде в Токио российская команда заняла четвертое место в медальном зачете. Первое место заняла сборная команда Китая, второе - Великобритании, третье - США.
Всего наши спортсмены завоевали 118 медалей, из них 36 - золотые, 33 - серебряные и 49 - бронзовые, сообщает ТАСС. На Паралимпиаде осталось разыграть комплекты наград в баскетболе, бадминтоне и стрельбе, однако россияне не претендуют на борьбу за медали в этих дисциплинах.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил с победой на токийской Паралимпиаде российских лучников. Поздравление было опубликовано на сайте Кремля.