Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

На Паралимпиаде в Токио российская команда заняла четвертое место в медальном зачете. Первое место заняла сборная команда Китая, второе - Великобритании, третье - США.

Всего наши спортсмены завоевали 118 медалей, из них 36 - золотые, 33 - серебряные и 49 - бронзовые, сообщает ТАСС. На Паралимпиаде осталось разыграть комплекты наград в баскетболе, бадминтоне и стрельбе, однако россияне не претендуют на борьбу за медали в этих дисциплинах.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с победой на токийской Паралимпиаде российских лучников. Поздравление было опубликовано на сайте Кремля.