«Туман был, в сопку врезались на развороте»: пострадавший рассказал о жесткой посадке L-410 под Иркутском

Пострадавший при жесткой посадке самолета L-410 в беседе со «Звездой» рассказал подробности авиаинцидента.

«Туман был, в сопку врезались на развороте и все», - уточнил мужчина, доставленный в Иркутскую городскую больницу.

В медучреждении также находится пилот и еще один раненый при жесткой посадке человек.

Самолет L-410 потерпел крушение в воскресенье, 12 сентября, при повторном заходе на посадку в Иркутской области, обломки воздушного судна находились в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате аварии четыре человека погибли, 12 пострадали.

Губернатор региона Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и объявил 15 сентября днем траура.