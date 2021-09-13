В стране и мире Опубликовано видео с пилотом, пострадавшим после крушения самолета под Иркутском Алена Миронова В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета L-410 в Иркутской области. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Появилось видео с пилотом Николаем Махнутиным, пострадавшим в результате крушения самолета L-410 в Иркутской области. В настоящий момент пилот, а также еще двое пострадавших находятся в Иркутской городской больнице. В Следственном комитете ошибку пилотирования или отказ техники рассматривают в качестве основных версий крушения самолета L-410 в Иркутской области. Самолет L-410, который экстренно сел в Иркутской области, был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. В результате аварии четыре человека погибли, 12 пострадали. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей. По решению главы региона 15 сентября объявлено днем траура. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика