Разведывательные дроны помогли военнослужащим вычислить позиции «противника» на учениях «Запад-2021» в Белоруссии

В Белоруссии на территории общевойскового полигона «Обуз-Лесновский» в ходе совместных стратегических учений вооруженных сил России и республики «Запад-2021» отдельная бригада разведки гвардейской танковой армии ЗВО применила разведывательные дроны для вычисления позиций условного противника, охраны и обороны объектов военного назначения.

«В рамках проведения розыгрыша практических действий основного этапа учения подразделения разведки гвардейской танковой армии ЗВО применили 3 разведывательных дрона квадрокоптерного типа», - говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Отмечается, что с помощью дронов разведчики составили подробную карту местности района нахождения условного противника. Во время выполнения боевой задачи летательные аппараты находились на высоте более 100 метров. Это позволило обеспечить скрытность наблюдения и передачи целеуказаний огневым средствам для поражения целей.

Ранее в рамках учений «Запад-2021» экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа перехватили более 10 воздушных целей, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ. А на полигоне под Смоленском экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ и бомбардировщиков Су-34 ЗВО провели массированный бомбовый удар.