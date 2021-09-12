Ту-22М3 и Су-34 отработали массированный бомбовый удар на учениях «Запад-2021»

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ и бомбардировщиков Су-34 ЗВО провели массированный бомбовый удар на полигоне под Смоленском. Мероприятие прошло в рамках совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021».

Летчики сбросили авиационные бомбы по наземным целям. Цели имитировали бетонные укрытия, подземные командные пункты и бронетехнику условного противника. Боевое применение выполнялось на высоте около тысячи метров.

Бомбардировщики выполняли задачи в составе звеньев и пар. Ударную авиацию прикрывали экипажи истребители Су-30СМ Западного военного округа. Всего в полетах задействовали около двадцати самолетов дальней и оперативно-тактической авиации.

Учения «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году. Практические действия войск проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в РФ и пяти полигонах РБ, а также в акватории Балтийского моря. В ССУ принимают участие до 200 тысяч человек личного состава.