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Перехватили и уничтожили: Су-35 нанесли удары по «противнику» на учениях «Запад-2021»

Иван Линдеманн
07:18 12.09.2021
Они выполнили электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 километров до самолетов условного противника.
© Видео: Пресс-служба ЗВО © Фото: Пресс-служба ЗВО
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Экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа перехватили более 10 воздушных целей, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ. Маневры совершались в ходе совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».

«Летчики истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил выполняли полет на высотах более 10 тысяч метров, маневрируя и меняя траекторию полета. Каждый из самолетов условного противника был своевременно обнаружен расчетами радиотехнических войск ЗВО», - отметили в пресс-службе Западного военного округа.

С оперативного аэродрома в Рязанской области по команде дежурных сил по ПВО в воздух были подняты пары истребителей Су-35С. Они выполнили электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 километров до самолетов условного противника.

«Каждая из целей была перехвачена до входа в зону ответственности подразделений ПВО Западного военного округа», - сказали в пресс-службе ЗВО.

Учения «Запад-2021» проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии.

Ранее в ходе маневров экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ и бомбардировщиков Су-34 ЗВО провели массированный бомбовый удар на полигоне под Смоленском.

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