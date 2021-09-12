На Украине пожаловались на высокие цены на газ

Украина покупает газ по очень высокой цене. На это пожаловался глава «Нафтогаза» Юрий Витренко во время форума YES Brainstorming.

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом», - сказал он.

Также Витренко уточнил, что Украина накопила достаточно топлива в подземных хранилищах, чтобы начать отопительный сезон. По его словам, сейчас у страны есть почти 19 миллиардов кубометров газа. Это на 2 миллиарда кубометров больше установленного правительством плана.

Напомним, что в 2015 году Киев отказался от покупки российского газа. Теперь он приобретает топливо по реверсу из Европы.

Соглашение о транзите газа между РФ и Украиной истекает в 2024 году. Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Берлин настроен на сохранение за Киевом статуса партнера Европы по транзиту газа из РФ. А старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн пригрозил Москве санкциями, если она заблокирует транзит газа в страны ЕС через Киев.