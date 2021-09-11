В США заявили, что могут заблокировать транзит газа через Украину

Старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн пригрозил России санкциями, если она заблокирует транзит газа в Европу через Украину. Об этом он сказал на форуме YES Brainstorming в Киеве.

Советник напомнил, что об этом говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина.

«То, что США прибегнут к этому, никого не удивит. Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену», - сказал Хохштейн.

В пятницу, 10 сентября, в «Газпроме» заявили, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. По информации СМИ, поставки газа по первой нитке трубопровода планируют начать с 1 октября текущего года.

Напомним, что США активно выступают против «Северного потока-2», поскольку хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. На Украине из-за запуска трубопровода и сокращения объемов транзита газа опасаются роста тарифов для населения.