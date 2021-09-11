Меркель заявила о намерении сохранить транзит газа через Украину

Берлин настроен на сохранение за Киевом статуса партнера Европы по транзиту российского газа. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким в Варшаве.

«Я понимаю озабоченность Украины, говорила с президентом Зеленским об этом. Для этого мы назначили специального представителя для участия в этих обсуждениях. Строго говоря, вести переговоры об этом должна не Германия с Россией, а Европейская комиссия. Речь идет не только о немецких предприятиях, но и о французских, итальянских», — отметила Меркель.

По словам канцлера, участие Еврокомиссии следует рассматривать в контексте сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора «Северного потока - 2». Она также уточнила, что американо-германское соглашение служит гарантией того, что Россия не будет использовать энергетику как «гибридное оружие».

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что реализацию проекта газопровода «Северный поток - 2» не удалось остановить, несмотря на противодействие.