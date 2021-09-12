В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом - восточная провинция Фуцзянь. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета здравоохранения КНР.

Уточняется, что в уезде Сянью города Путянь к настоящему моменту зафиксировано шесть случаев болезни, еще 18 человек являются бессимптомными носителями COVID-19. На месте сейчас работает группа комитета здравоохранения Китая.

Население города Путянь составляет 2,9 миллиона человек. Тест на коронавирус сделали уже почти 82 тысячи.

Ранее Минздрав оценил вероятность новой волны COVID-19 в России. А врачи заявили, что у некоторых пациентов при коронавирусе может возникать расстройство психики.