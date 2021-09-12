Байден признал, что попытки США объединить Афганистан были ошибкой

Попытки США объединить Афганистан под властью одного правительства после ликвидации лидера «Аль-Каиды»* были ошибкой. Такое мнение высказал американский лидер Джо Байден в ходе посещения мемориала жертвам терактов 11 сентября в Шанксвилле.

Президент отметил, что в течение 20 лет своего присутствия в Афганистане Соединенные Штаты тратили на эту цель крупные суммы денег.

«Может ли "Аль-Каида"* вернуться? Да. Но она уже вернулась в другие места. В чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть "Аль-Каида"*, и оставлять там свои войска? Да ладно вам», - приводит C-Span слова Байдена.

Глава государства также сообщил, что 70% американских граждан поддерживают решение о выводе вооруженного контингента США из Афганистана. При этом Байден признал, что люди были недовольны тем, как именно это было сделано.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал позицию, что новый кризис в Афганистане связан с попытками США навязать свои ценности. Перед этим российский лидер назвал ситуацию в Афганистане, сложившуюся после вывода американских войск, гуманитарной катастрофой.

* «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная в РФ