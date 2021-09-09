Путин назвал виновников нового кризиса в Афганистане

Российский лидер Владимир Путин заявил, что новый кризис в Афганистане связан с попытками США навязать свои ценности. Об этом президент рассказал перед началом саммита БРИКС.

«Уход США и их союзников... привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности», - отметил Путин.

При этом российский лидер отметил, что в целом обстановка в мире не становится менее напряженной.

Несколькими днями ранее российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), назвал ситуацию в Афганистане, сложившуюся после вывода американских войск, гуманитарной катастрофой.

Кроме того, Путин подчеркнул, что талибы* контролируют практически всю территорию Афганистана. Президент РФ подчеркнул, что при обсуждении вопроса признания нового правительства следует исходить из того, что стоит за их заявлениями.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.