Опубликовано видео с места экстренной посадки самолета в Иркутской области

МЧС РФ опубликовало видео с места экстренной посадки самолета под Иркутском.

Напомним, в воскресенье, 12 сентября, воздушное судно L-410 совершило жесткую посадку в Иркутской области. Сообщалось, что на борту находилось 16 человек.

По последним данным, в результате трагедии четыре человека погибли.

Как сообщалось ранее, на месте экстренной посадки самолета ведутся спасательные работы по освобождению людей, которые оказались зажаты на борту. В спасательной операции задействованы более 50 человек и 10 единиц спецтехники.

В СМИ появилась информация о том, что причиной жесткой посадки самолета могли стать ошибка экипажа в условиях плохой видимости или отказ оборудования.