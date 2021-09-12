Лукашенко заявил, что армии РФ и Белоруссии готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности

Армии России и Белоруссии готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности Союзного государства. Об этом заявил Александр Лукашенко после наблюдения за совместными учениями «Запад-2021».

«Ваши действия в ходе учения наглядно подтвердили высокую готовность армий наших государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости. Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны», - приводят слова президента Белоруссии РИА Новости.

Учения «Запад-2021» проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии.

Ранее в ходе маневров российские военнослужащие отработали высадку морского десанта и оборону побережья в Калининградской области. А в Белоруссии отдельная бригада разведки гвардейской танковой армии ЗВО применила разведывательные дроны для вычисления позиций условного противника, охраны и обороны объектов военного назначения.