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Лукашенко заявил, что армии РФ и Белоруссии готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности

Иван Линдеманн
14:20 12.09.2021
Президент Белоруссии сообщил, что еще раз убедился в дееспособности созданной системы территориальной обороны
Лукашенко заявил, что армии РФ и Белоруссии готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Армии России и Белоруссии готовы к выполнению задач по обеспечению безопасности Союзного государства. Об этом заявил Александр Лукашенко после наблюдения за совместными учениями «Запад-2021».

«Ваши действия в ходе учения наглядно подтвердили высокую готовность армий наших государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости. Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны», - приводят слова президента Белоруссии РИА Новости.

Учения «Запад-2021» проходят в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Белоруссии.

Ранее в ходе маневров российские военнослужащие отработали высадку морского десанта и оборону побережья в Калининградской области. А в Белоруссии отдельная бригада разведки гвардейской танковой армии ЗВО применила разведывательные дроны для вычисления позиций условного противника, охраны и обороны объектов военного назначения.

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