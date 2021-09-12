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На суше, в воде и в воздухе: кадры масштабных маневров российского десанта и морской пехоты на учениях «Запад-2021»

Анна Касаткина
07:40 12.09.2021
В тренировке поучаствовали порядка 2000 военнослужащих и более 200 единиц боевой техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Высадку морского десанта и оборону побережья отработали российские военнослужащие на учениях «Запад-2021» в Калининградской области. В тренировке поучаствовали силы Балтийского флота и морская пехота Северного флота, за процессом наблюдал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Морским пехотинцам Северного флота необходимо было захватить плацдарм и обеспечить высадку техники для развития наступления вглубь незнакомой территории, которую, согласно плану учения, обороняли морские пехотинцы Балтийского флота.

Перед началом высадки отряд кораблей огневой поддержки нанес артиллерийский удар по побережью для подавления долговременных огневых точек, а также боевой техники и живой силы противоборствующей стороны.  Далее поддержку высадки десанта оказали многофункциональные истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 Балтийского флота.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На быстроходных лодках на берег доставили группы военных инженеров, которые провели разминирование подходов к берегу и подготовили место высадки техники, обозначив его сигнальными фальшфейерами.

Непосредственно высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королев», «Минск», «Калининград» и «Оленегорский горняк». На плав вышло более 40 бронетранспортеров БТР-80 с личным составом подразделений соединения морской пехоты Северного флота. На побережье морская пехота с техникой высадилась с малых десантных кораблей на воздушной подушке «Мордовия» и «Евгений Кочешков».

На флотском полигоне морские пехотинцы отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесению ударов по обороняющимся силам.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Десантно-штурмовые подразделения морской пехоты Балтийского флота, в свою очередь, решали задачи по противодесантной обороне участка морского побережья. Накануне личный состав был поднят по тревоге, совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта условного противника и оборудовал позиции. Противодействуя силам высадки, военнослужащие условно нанесли удары по «противнику» используя гранатометы, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Нона», реактивные системы залпового огня «Град».

В общей сложности, в этом эпизоде учения с обоих сторон было задействовано 10 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения двух флотов, до 10 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота, более 200 единиц боевой техники, а также порядка 2000 военнослужащих.

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