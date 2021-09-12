На суше, в воде и в воздухе: кадры масштабных маневров российского десанта и морской пехоты на учениях «Запад-2021»

Высадку морского десанта и оборону побережья отработали российские военнослужащие на учениях «Запад-2021» в Калининградской области. В тренировке поучаствовали силы Балтийского флота и морская пехота Северного флота, за процессом наблюдал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Морским пехотинцам Северного флота необходимо было захватить плацдарм и обеспечить высадку техники для развития наступления вглубь незнакомой территории, которую, согласно плану учения, обороняли морские пехотинцы Балтийского флота.

Перед началом высадки отряд кораблей огневой поддержки нанес артиллерийский удар по побережью для подавления долговременных огневых точек, а также боевой техники и живой силы противоборствующей стороны. Далее поддержку высадки десанта оказали многофункциональные истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 Балтийского флота.