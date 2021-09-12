Володин объяснил, что означают слова Зеленского о войне с Россией

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией указывают на то, что Киев не собирается выстраивать отношения с Москвой и не думает об их будущем. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Высказывание Зеленского показывает, что проблем у украинского народа со временем будет еще больше, считает он. Когда президент страны с самой протяженной границей с Россией и большинством русскоговорящих жителей заявляет о пропасти между народами — это плохо, отметил Володин.

«Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем», — написал политик.

Володин добавил, что даже человек без политического опыта и любитель шуток должен понимать, что худой мир лучше любой войны. Он также призвал лидеров Евросоюза обратить внимание на происходящее на Украине, «если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну».

Зеленский ранее заявил, что полномасштабная война с Россией возможна, при этом отметив, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. На высказывания украинского президента уже обратили внимание в Кремле и в МИД РФ.