Захарова ответила на заявление Зеленского о возможной войне с Россией

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией полностью оторваны от реальности. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция», - написала дипломат в личном Telegram-канале.

По словам Захаровой, заявление украинского лидера является набором «не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише».

Ранее в Кремле заявили, что восприняли заявление украинского лидера с сожалением, а также назвали его рассуждения о возможности войны двух стран апокалиптическими.

Напомним, 10 сентября Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Глава государства, однако, добавил, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.