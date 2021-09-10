В Кремле ответили на слова Зеленского о возможной войне с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением относятся к высказываниям президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

«С сожалением. Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», - сказал Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что отношения между украинцами и россиянами со временем могут «нормализоваться». Об этом украинский лидер заявил в пятницу в ходе форума YES Brainstorming.