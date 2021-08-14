В МВД назвали имена, под которыми может скрываться сбежавший из ИВС Мавриди
За информацию о местонахождении мужчины обещана награда в 1 миллион рублей.
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В МВД РФ сообщили, что сбежавший ранее из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре Александр Мавриди может скрываться под двумя поддельными именами.
«Разыскивается Мавриди Александр Николаевич. Он же Авилов Александр Николаевич. Он же Прудников Александр Анатольевич», - говорится в ориентировке на сайте ведомства.
Также отмечается, что за информацию о местонахождении Мавриди обещана награда в 1 миллион рублей.
Напомним, 6 августа пятеро арестованных сбежали из ИВС в Истре. Среди них - Александр Мавриди. Мужчина обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.
Ранее МВД опубликовало карточку розыска сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди.
В документе отмечалось, что мужчина родился в Казахстане, в Алматы.