В МВД назвали имена, под которыми может скрываться сбежавший из ИВС Мавриди

В МВД РФ сообщили, что сбежавший ранее из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре Александр Мавриди может скрываться под двумя поддельными именами.

«Разыскивается Мавриди Александр Николаевич. Он же Авилов Александр Николаевич. Он же Прудников Александр Анатольевич», - говорится в ориентировке на сайте ведомства.

Также отмечается, что за информацию о местонахождении Мавриди обещана награда в 1 миллион рублей.

Напомним, 6 августа пятеро арестованных сбежали из ИВС в Истре. Среди них - Александр Мавриди. Мужчина обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова.

Ранее МВД опубликовало карточку розыска сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди.

В документе отмечалось, что мужчина родился в Казахстане, в Алматы.