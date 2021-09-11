Еще трое человек в Москве госпитализированы из дома, где от отравления арбузом умерли двое жильцов

Из дома на Совхозной улице в Москве сегодня госпитализировали еще троих человек. Отмечается, что в всех симптомы отравления, в настоящее время жильцов доставили в инфекционную больницу, пишут «Известия».

Накануне в этом же доме в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и 15-летняя девочка. Мать подростка находится в больнице.

Сообщается, что арбуз был куплен в супермаркете. Примерно через несколько часов после его употребления у всех членов семьи проявились симптомы отравления. Все трое были госпитализированы, но спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось.

Позже с симптомами отравления была госпитализированан еще одна женщина, однако арбуз она не ела.

В торговой сети, где мог быть куплен отравленный фрукт, проводится проверка.