В Москве госпитализировали еще одну жительницу дома, где от отравления арбузом умерли два человека
В торговой сети, где ранее был куплен продукт, проводится проверка.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
В Москве госпитализировали еще одну жительницу дома, где ранее от отравления арбузом умерли бабушка и внучка. «Звезда» публикует кадры, на которых запечатлена жительница дома, которую медики ведут к машине скорой помощи.
Ранее сообщалось, что арбуз был куплен в супермаркете. Спустя несколько часов после его употребления у всех членов семьи проявились симптомы отравления.
Трое человек были госпитализированы, пожилую женщину и внучку спасти не удалось.
По последним данным, в торговой сети проводится проверка. Об этом сообщили в московской прокуратуре.