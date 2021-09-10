В Москве госпитализировали еще одну жительницу дома, где от отравления арбузом умерли два человека

В Москве госпитализировали еще одну жительницу дома, где ранее от отравления арбузом умерли бабушка и внучка. «Звезда» публикует кадры, на которых запечатлена жительница дома, которую медики ведут к машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что арбуз был куплен в супермаркете. Спустя несколько часов после его употребления у всех членов семьи проявились симптомы отравления.

Трое человек были госпитализированы, пожилую женщину и внучку спасти не удалось.

По последним данным, в торговой сети проводится проверка. Об этом сообщили в московской прокуратуре.