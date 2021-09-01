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Выжимая все: команда России выиграла гонку на БМД и конкурс «Десантный взвод»

Андрей Аркадьев
Максим Гриценко
19:03 01.09.2021
Мастерство управления на скорости стало ключевым в общем успехе на соревнованиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военные одержали победу в финале конкурса «Десантный взвод». Это была гонка на боевых машинах, и механики-водители выжали из своих БМД все, что могли.

Именно мастерство управления на скорости стало ключевым в общем успехе - те же китайцы метко стреляли, но потеряли очки на одном из виражей.

Ранее сообщалось, что российские десантники одержали победу в эстафете на боевых машинах в конкурсе «Десантный взвод».

Победой наших военных завершился и конкурс «Авиадартс» под Рязанью. Российская команда уверенно лидировала на протяжении всех соревнований и вновь не дала усомниться в классе, даже несмотря на то, что в заключительный день наши соперники установили сразу два рекорда. Первый у белорусских вертолетчиков на Ми-8, второй на счету экипажа китайского самолета.

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