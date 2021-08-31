Десантники РФ одержали победу в эстафете на боевых машинах на конкурсе «Десантный взвод»

В Рязанской области на полигоне Дубровичи Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения прошел заключительный этап — «Эстафета на боевых машинах» международного конкурса «Десантный взвод».

Замкнутую трассу протяженностью 3 км 200 метров в ходе эстафеты на боевых машинах прошли сборные Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Беларусь, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Казахстан, Государства Катар, Китайской Народной Республики, Республики Союз Мьянма, Российской Федерации, Республики Узбекистан.

Шесть команд продемонстрировали свое мастерство и меткость в составе экипажей на боевых машинах десанта БМД-2. Команды Государства Катар, Боливарианской Республики Венесуэла и Алжирской Народной Демократической Республики выступили на бронетранспортерах БТР-82А.

Экипажи проходили дистанцию на максимально возможной скорости, преодолевая такие препятствия как косогор, участок с искусственной неровностью (трамплином), колейный мост, противотанковый ров и брод, заполненный водой.

На огневом рубеже десантники поразили появляющиеся мишени, используя 30-мм автоматическую пушку. При ведении стрельбы наводчики-операторы с точностью поразили мишени, имитирующие бронетехнику противника, расположенные на расстоянии 1300, 1400 и 1500 метров.

Российская команда одержала победу и по предварительным результатам возглавила турнирную таблицу первого дивизиона команд (на боевых машинах). Второй результат в эстафете показали военнослужащие из Республики Узбекистан, третьими финишировали экипажи из Республики Казахстан.

В целях организации объективного судейства была создана судейская коллегия конкурса, в которую вошли представители всех команд-участниц. Для качественной обработки данных и контроля результатов выполнения упражнений конкурса на мишенном поле и препятствиях установлено 36 стационарных видеокамер.



Окончательные итоги конкурса с объявлением победителей и призеров будут подведены судейской коллегией по сумме всех четырех этапов.

Всего в международном конкурсе подразделений ВДВ принимают участие более 450 военнослужащих из 18 стран в двух дивизионах, выступающих как на боевых машинах, так и соревнуясь в конкурсах в составе национальных армейских сборных команд без техники.

Впервые, в рамках Армейских международных игр – 2021, Воздушно-десантные войска проводят сразу два международных конкурса. Лучший «Десантный взвод» определяли на полигоне Дубровичи в Рязанской области, а лучшую команду «Тактического стрелка» на полигоне Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

Всего в конкурсах принимает участие около 600 военнослужащих, представляющих 35 команд из 24 стран. Все команды выступают на российской технике и с российским стрелковым оружием. Команда Китайской Народной Республики в отдельных упражнениях конкурса участвовала со своими парашютными системами и стрелковым оружием.

Состязания начались 23 августа и продолжаются до 1 сентября 2021 года.

2 сентября текущего года на полигоне Дубровичи состоится торжественная церемония закрытия конкурсов «Десантный взвод» и «Тактический стрелок».