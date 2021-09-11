Один человек погиб в результате взрыва газа в Ельце

Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«В настоящее время установлено, что в результате взрыва погиб один взрослый. Шесть человек пострадали... К сожалению, среди пострадавших - один ребенок», - объяснил собеседник агентства.

По данным источника, сейчас под завалами могут находиться три человека.

Первое сообщение о взрыве в жилом доме в Ельце поступило на пульт дежурного в 00:52 мск. Согласно предварительным данным МЧС России, в результате инцидента частично обрушилась стена здания. ТАСС, в свою очередь, информирует о полном разрушении одного из подъездов. К работам на месте ЧП привлечено 15 человек и четыре единицы техники.