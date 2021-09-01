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Папа римский приписал Меркель слова Путина об Афганистане

Алексей Курильченко
13:44 01.09.2021
Папа римский процитировал заявление Путина об Афганистане, но приписал эти слова Ангеле Меркель.
Папа римский приписал Меркель слова Путина об Афганистане
© Фото: VATICAN MEDIA, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Папа римский Франциск во время интервью испанской радиостанции процитировал слова президента России Владимира Путина про ситуацию в Афганистане, однако по неизвестной причине приписал фразу канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. При этом глава католической церкви назвал цитату «мудрой».

«Меня тронули слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, одного из величайших деятелей мировой политики, сказанные в Москве 20 августа. Она сказала, и, надеюсь, перевод верный: "Необходимо покончить с безответственной политикой вмешательства извне и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народа". Кратко и убедительно, это о многом говорит. Каждый может интерпретировать по-своему, но я вижу мудрость в словах этой женщины», - заявил понтифик.

Встреча Путина и Меркель, на которой и была произнесена вышеупомянутая фраза, состоялась 20 августа. Это был последний визит Меркель в Москву в качестве федерального канцлера Германии.

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