Ангела Меркель в Москве с прощальным визитом. Сразу из аэропорта федеральный канцлер, которая после сентябрьских выборов в Германии уйдет из большой политики, направляется к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Почетный караул, минута молчания, и вот Меркель проходит в Зеленую гостиную Большого Кремлевского дворца, где принимают особо важных гостей. Там канцлера уже ждет Владимир Путин. Российский лидер преподносит букет в бело-розовых тонах из пионов и хризантем.

Когда лидеры занимают места, в зал входит глава МИД РФ Сергей Лавров. Его Меркель приветствует по-русски словами «добрый день». К российскому президенту обращается: «lieber Vladimir» - «дорогой Владимир».

В Кремле такое количество журналистов из Германии, что места в пресс-центре едва хватает. К переговорам небывалое внимание. Встреча в Москве - тема всех немецких передовиц.

Переговоры за закрытыми дверями продолжались более трех часов, и вот лидеры выходят к журналистам. Ангеле Меркель будут рады в Москве, даже когда она покинет пост канцлера, говорит российский президент. И признает: взгляды не всегда совпадали, но страны всегда были нацелены на поиск компромисса.

Одна из ключевых тем переговоров - ситуация в Афганистане. Захват Кабула боевиками «Талибана»* и провал политики США в этой стране может вызвать новый миграционный кризис.

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы. Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни», - высказался Владимир Путин.

Из Москвы после переговоров с Путиным Ангела Меркель полетит в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским. Такой маршрут во многом определил повестку переговоров - э то урегулирование конфликта в Донбассе и выполнение Киевом минских соглашений.

«С начала августа, к сожалению, зафиксировано больше тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Обстрелы населенных пунктов Донбасса ведутся ежедневно. Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. И в этой связи еще раз просим госпожу Федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств», - указал президент России.

Еще одна тема - «Северный поток - 2». Во многом именно Меркель отстояла энергетический альянс с Россией. Сейчас газопровод фактически достроен.

«Конечно же, мы говорили о «Северном потоке - 2». Я хотела бы подчеркнуть, это не двухсторонний германо-российский проект, но европейского характера - в нем участвуют предприятия из других стран», - обозначила Ангела Меркель.

Российский лидер также добавил несколько слов относительно транзита газа и соответствующих договоренностей с Европой и в частности с Германией.

«Госпожа Федеральный канцлер всегда придерживалась этой позиции. Всегда, хочу это подчеркнуть. И в ходе строительства, которое завершается... Я заверил Федерального канцлера, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту даже после того, как она покинет свой пост», - уточнил глава РФ.

Главы двух государств понимают друг друга без переводчиков. Ангела Меркель учила русский в школе, Владимир Путин прекрасно говорит на немецком. То есть у них даже не один, а два общих языка. Кроме того, Ангела Меркель всегда придерживалась позиции - лучше говорить друг с другом, чем друг о друге. Остается надеяться, что и с новым канцлером российско-германские отношения будут развиваться в конструктивном ключе.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.