Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму сообщили о рекордном турпотоке за весь постсоветский период

Светлана Иванова
12:34 01.09.2021
За лето 2021 года на полуострове отдохнуло более 5,2 миллиона человек, рассказал глава региона.
В Крыму сообщили о рекордном турпотоке за весь постсоветский период
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Читайте нас на:

Крым в 2021 году посетило более семи миллионов человек. Туристический поток, по подсчетам властей полуострова, превысили показатели за весь постсоветский период. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Как уточнил чиновник на своей странице в соцсети «ВКонтакте», к концу лета число посетивших Крым путешественников оказалось на 24 процента выше показателей допандемийного 2019 года. Так, за лето 2021 года на полуострове отдохнуло более 5,2 миллиона человек. За июнь, июль и август 2020 года регион посетило в полтора раза меньше туристов.

Аксенов указал, что возросло и число россиян, которые прибывают на полуостров на личных автомобилях и автобусах по Крымскому мосту. С января по август 2021 года 62 процента путешественников попали на полуостров именно автомобильным транспортом. 30 процентов отдыхающих предпочли самолеты, 8 процентов — поезда.

Глава Крыма оценил загрузку отелей полуострова в августе в 82 процента и даже в 90 процентов в отдельных районах региона.

Аксенов добавил, что во время курортного сезона отели и санатории отработали без серьезных нарушений, соблюдая требования Роспотребнадзора и не допустив роста коронавирусной инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:30 Армия
Видео
Замминистра обороны РФ Булгаков открыл учебный год в академии МТО в Петербурге
09:39 В стране и мире
Токаев: нельзя препятствовать использованию русского языка в Казахстане
07:59 В стране и мире
Первый полет самолета с двигателем Aurus назначен на конец года
04:51 В стране и мире
Четыре пропавших человека сами вышли из леса на Сахалине
05:03 Армия
Видео
В АрМИ-2021 участвует рекордное количество девушек-военнослужащих
Популярное
Видео
«С новым годом!»: Путин шуткой поздравил школьников с началом учебного процесса
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.