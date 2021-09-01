В Крыму сообщили о рекордном турпотоке за весь постсоветский период

Крым в 2021 году посетило более семи миллионов человек. Туристический поток, по подсчетам властей полуострова, превысили показатели за весь постсоветский период. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Как уточнил чиновник на своей странице в соцсети «ВКонтакте», к концу лета число посетивших Крым путешественников оказалось на 24 процента выше показателей допандемийного 2019 года. Так, за лето 2021 года на полуострове отдохнуло более 5,2 миллиона человек. За июнь, июль и август 2020 года регион посетило в полтора раза меньше туристов.

Аксенов указал, что возросло и число россиян, которые прибывают на полуостров на личных автомобилях и автобусах по Крымскому мосту. С января по август 2021 года 62 процента путешественников попали на полуостров именно автомобильным транспортом. 30 процентов отдыхающих предпочли самолеты, 8 процентов — поезда.

Глава Крыма оценил загрузку отелей полуострова в августе в 82 процента и даже в 90 процентов в отдельных районах региона.

Аксенов добавил, что во время курортного сезона отели и санатории отработали без серьезных нарушений, соблюдая требования Роспотребнадзора и не допустив роста коронавирусной инфекции.