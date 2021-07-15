Прививка не требуется: в Крыму назвали условия для заселения в отели

При заселении в отели в Крыму предъявлять сертификат о вакцинации, справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а также оставаться на карантине не требуется. В то же время в регионе действует масочный режим, рассказали в министерстве курортов и туризма республики.

Заселяться без ограничений можно в отели, пансионаты и гостиницы, однако для санаториев действуют отдельные правила – какие, следует уточнить в учреждении заранее.

Введение обязательной вакцинации для туристов не планируется, заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

«При этом туристы могут вакцинироваться в объектах размещения либо на набережных, там, где развернуты мобильные пункты вакцинации», – цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что с 1 августа гостиницы в Краснодарском крае будут принимать непривитых туристов только при условии вакцинации в течение трех ближайших дней. Тех, кто не поставил прививку, выселить не смогут, однако им грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.